Dencik: ”Campion är fantastisk”

Jane Campion. Arkivbild. Foto: Nora Lorek/TT

En tio timmar lång bilresa förde David Dencik till Cannes och världspremiären av ”Top of the Lake: China girl”. Anledningen är att han just nu filmar en BBC-serie i Kroatien och det fanns inga flyg som passade inför den dag han skulle infinna sig på filmfestivalen. Vad göra?

– Det blev en Mercedes med två chaufförer som kunde avlösa varandra medan jag sov i baksätet och vaknade på morgonen när vi nästan var framme i Cannes.

När David Dencik sökte rollen i serien hade han ingen aning om hur stor rollen skulle vara.

– Men jag hade gärna tagit en liten roll också, för jag ville gärna jobba med Jane Campion. Hon är fantastisk, och hon bryr sig om varenda skådespelare. Hon sätter tonen, det handlar inte om agenter och sådant. Hon är intresserad av mötet och att lära känna mig, och då blir det mer intressant även för mig.

Om några veckor åker Dencik tillbaka till Kroatien för att avsluta BBC-serien. Och sedan blir det mer familj än jobb.

– Vi har nyligen fått tillökning, så nu handlar det mer om blöjbyten.