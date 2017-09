Svenska bolag har vuxit upp i en kultur där bolag inte behöver betala för korrupt beteende. Det anser Parul Sharma korruptionsexpert och rektor vid The Academy for Human Rights in Business, som gästar Ekonomistudion. Han tycker att den svensk mutbrottslagen är lam. 22 miljarder kronor i böter är facit hittills i år för svenska börsjättar när det gäller kartellhärvor och korruption.