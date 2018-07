Att den opersonliga staten har blivit en sinnebild för grymhet och ondska i vår tid är begripligt när man tänker på att fler människor föll offer för sin egen regering än stupade i krig under 1900-talet. Detta enligt statsvetaren Rudolph J Rummels forskning om krig, politiska konflikter och politiska mord som 1997 redovisades på svenska av Per Ahlmark i "Det öppna såret". Totalt 170 miljoner människor miste livet under 1900-talet i det som Rummel kallar democid, uppsåtligt mord utfört av en stat. Närmare två miljoner dödades av demokratiska stater genom bland annat bombningar av civila mål och blockader. Övriga mördades av icke-demokratiska stater, främst kommunistiska stater (110 miljoner) och Nazityskland (21 miljoner), genom politisk terror, folkmord, svält eller tvångsarbete.