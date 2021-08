Först går det inte att logga in. Sen kommer ett meddelande med vad det skulle kosta att låsa upp systemet igen. Ofta med ett hot om att om inte betalning sker så kan all data och alla kontakter stjälas, och säljas vidare. Därefter hänvisas till en praktisk helpdesk, för att föra över pengarna via bitcoins.

Vad väljer du? Att ringa polisen – eller ens att förhandla – kan kosta dig hela din tillvaro, din verksamhet och din försörjning. Att betala kan kosta mindre, i tid och pengar.