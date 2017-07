Pensionsbesked Foto: MAJA SUSLIN

I Financial Times redovisas idag en undersökning om det brittiska pensionssystemet att unga britter behöver avsätta en femtedel av sin årsinkomst för att säkerställa en adekvat pension.

Young Britons will need to save nearly a fifth of their annual salary into a pension to enjoy an adequate retirement, according to a new think-tank report. People entering the workforce today face a “monumental savings challenge”, the International Longevity Centre-UK said in a report published on Thursday. According to the report, young workers in the UK will need to put away 18 per cent of their earnings each year in order to have an “adequate retirement income” — a higher proportion of their earnings than their counterparts in any other OECD country.

I Dagens Industri skriver Tobias Wikström om den snurriga svenska pensionsdebatten som just nu går för högtryck bland annat i radions Ring P1.

”Allmän pension, tjänstepension, bostadstillägg, pensionssparande, brutto, netto blandas gärna i en enda röra och det går inte att bringa reda i fakta utifrån enskilda debattinlägg.”

”Man kan inte genom ett politiskt beslut höja den allmänna pensionen utan att också höja pensionsavgiften. Det blir de som arbetar som får betala de högre pensionerna.”

”Det svenska pensionssystemet är robust eftersom det till skillnad från många länder är självfinansierande. I Sverige kommer därför pensioner aldrig att behöva ställas mot offentliga utgifter som sjukvård eller försvar.

Sveriges pensionärer har inte fått sänkt allmän pension, räknat efter skatt. De gånger som ”bromsen” har slagit till mot pensionsnivåerna har detta kompenserats med skattesänkning.

Viktigast för att pensionerna ska stiga är att Sverige fortsätter att vara ett rikt land och att de unga arbetar mycket.”

Det som oroar i denna debattstorm är att så litet fokus finns på den sista punkten i Wikströms kommentar.

Det finns inget evigt berg av guldmynt att plocka pensioner ur.

Må de ansvarstagande riksdagspartierna hålla stången mot den snurriga debatten.