Idag fyller den tyske filosofen Peter Sloterdijk 70 år. En filosof vars tänkande präglas av hybris och en revolt mot den givna ordningen. Med sina djärva hyperboler påminner han om en annan provokatör – Donald Trump.

Peter Sloterdijk Foto: IBL

Den tyske filosofen Peter Sloterdijk är en internationell kändis, men i Sverige är han nästan okänd. Han är enormt produktiv med en imponerande verklista bakom sig. Det kan tyckas osannolikt, men denne filosof har faktiskt många likheter med ­Donald Trump. Båda gillar att stå i mediernas ljus och båda uttalar sig gärna provokativt. Trump har sitt företags­imperium, medan Sloterdijk har det kulturella kapital som uppstått kring hans tänkande. Men framför allt ger de uttryck åt hyperboliska sanningar, den ene på politikens område, den andre på filosofins.

Peter Sloterdijk föddes 1947, idag för exakt 70 år sedan, i Karlsruhe där han är professor i filosofi och estetik vid Staatlichen Hochschule für Gestaltung. Jag ser på ett foto av honom. Han ser ut som en övervintrad hippie – långt hår, mustasch, glasögonen på nästippen, nyfiken blick. Hans filosofi är också en aning hippieaktig, då den går på tvärs mot konventionellt tänkande. Han är på många sätt en kontroversiell filosof. Mellan åren 2002 och 2012 var han programledare i tv för en pratshow där filosofiska frågor debatterades. Det är en annan likhet med Trump, som ju också haft ett eget i tv-program. Hans glamorösa liv i Vita Huset ter sig som ännu en dokusåpa.

Enligt Sloterdijk är allt tänkande hyperboliskt. Det är filosofins metod. Den romerske retorikern Quintilianus definierar hyperbolen som en ”lämplig förvrängning av sanningen”. Hyperbolen är lämplig när man talar om det abnorma eller det måttlösa, som till exempel Gud, ­existensen eller naturen. Sloterdijk ser filosofen som en god retoriker som lyckas artikulera människors mer eller mindre medvetna känslor genom sin lidelse. Hen är ­expert på att dekonstruera den allmänna opinionen då filosofen ifrågasätter och problematiserar där vanligt folk bara känner en vag olust. Det filosofiska tänkandet är ­därför affektivt. Det är ett katastroftänkande. I dagens ­turbulenta värld blir den hyperboliska intelligensen åter igen nödvändig. Sloterdijk uppfattar den som en kreativ akt som öppnar upp nya arenor för tanken och ­handlandet.

Annons X

Efter Trumps seger i det amerikanska presidentvalet talas det om ”post-truth politics”. Politiken styrs inte ­längre av sanningskravet utan det som gäller är halv­sanningar och alternativa fakta. Det primära syftet är att fånga upp missnöjet i somliga väljargrupper och tala till deras besvikelse och ilska. Trumps retorik karakteriseras också som ”truthful hyperbole”, vilket påminner om Quintilianus definition av vir bonus, den gode retorikern. På sitt sätt vill Sloterdijk vara en vir bonus genom att ­uttrycka hyperboliska sanningar om vår samtid. Kanske kan man tala om en post-sanningens filosofi i hans fall där idén om ”Not Saved” står i centrum. Det är titeln på en samling essäer utgiven i år på engelska, på tyska 2001. Att söka räddning ur en extrem situation utgör motivationen i traditionell filosofi och politik. Skillnaden mellan populisten Trump och filosofen Sloterdijk är att där den ene vill utnyttja missnöjet i samhället för att få makt strävar den andre efter att analysera missnöjet i syfte att nå djupare sanningar. Första steget består i att befria sig från behovet att bli räddad av en ideologi eller religion, eller för den delen en politik. Om Sloterdijk vill göra folk kritiskt medvetna, ser sig Trump som en frälsare.

Sloterdijk har gett över 300 intervjuer i tysk och internationell press där han kommenterar sitt tänkande. Han ser intervjuer som ett sätt att marknadsföra sitt varu­märke som intellektuell. I likhet med Slavoj Zizek har han lämnat det akademiska elfenbenstornet och gett sig ut i samhälls- och kulturdebatten. Samtidigt betraktar han intervjuer som en subgenre till essän, ett sätt att pröva nya idéer. På så vis blir intervjusituationen även en filosofisk plattform. I allt han gör och säger försöker han diagnostisera eller snarare psykoanalysera vår samtid genom sitt hyperboliska tänkande. Medlet är provokation och omformulering av problem. Det är ett sätt att hålla tanken levande och i rörelse.

2016 utkom ett urval av Sloterdijks intervjuer i boken med den talande titeln ”Selected exaggerations: Conversations and Interviews 1993 - 2012”(Polity Press). Den kan läsas som en introduktion till hans filosofi. Mycket kretsar kring problematiken att vara en intellektuell i vår tid. Han är en medial filosof samtidigt som hans filosofi kritiskt granskar medier.

I den inledande intervjun får Sloterdijk frågan vad som motiverar hans energiska produktivitet. Han svarar att han har en inre arkivarie som ibland dikterar vad han ska skriva. Det låter som Sokrates ­demon. Metoden går ut på att se och förklara världen för sig själv och andra som en okänd storhet. Det är uppgiften för en intellektuell idag. Han betonar gärna att han växte upp utan far, en situation som ­befriade honom från fadersuppror. Tänkandet kunde vandra fritt i västerländska och österländska traditioner.

Sloterdijk anser att samtiden är sjuk och har varit det sedan katastrofen 1914, följd av den ännu större kata­strofen 1939. Med Kierkegaards termer är det en sjukdom till döds både på det individuella och det kollektiva planet. Botemedlet heter kognitiv libido, det lustfyllda praktiserandet av den hyperboliska intelligensen som skapar ett globalt medvetande och en global etik. Det gäller att ­arbeta för ett samhälle och en kultur som anländer. ­Sloterdijk kan ses som en filosof för en sekulär parousia – anländandet av den nya människan och det nya ­samhället. Vägarna ut ur vår katastrofala samtid leder till ankomsten till en annan civilisation där människor befriats från livets bördor genom teknologi. Sloterdijk uppfattar teknologi som civilisatorisk.

Den längsta intervjun i ”Selected exaggerations” har rubriken ”Questions of fate: A novel about thought”. ­Sloterdijk säger där att dagens människor måste utveckla en ”existentiell kompetens” för att handskas med vår turbulenta omvärld. Han refererar till sofisternas och ­stoikernas etik som går ut på att lära människor att aldrig vara hjälplösa inför livssituationen. De måste lära sig en uppsättning av praktiker för att kunna uthärda ödets slag. Idealet under antiken var en människa som visste hur hon skulle handla i alla nödsituationer. Människan definierades som den varelse som hade existentiell kompetens. Märkligt nog påminner idén om Donald Trumps uppfostran. Hans far, affärsmannen Fred Trump, ville att sönerna skulle bli ”winners” i livskampen och han gav dem en tuff uppfostran. Äldste brodern fick problem med spriten och begick självmord. Donald blev en vinnare som tog över faderns fastighetsföretag.

Seneca skrev i ett av sina brev att vi föds utan kallelse eller mål. Det är en ny form av fatalism då det gäller att tåla ödets slag och dö med värdighet. Existentiellt sett är människan en gladiator som måste kämpa för över­levnad. Segern är att stående kunna gå vidare till nästa kamp på liv och död. Att förbli stående efter kampen med ödet blir en existentiell dygd. Åskådarna gör kampen till ett skådespel. Det tragiska blir på en gång insikt och ­katharsisk underhållning och döden en atletisk händelse. Gladiatorn är vältränad och skicklig på hanteringen av vapen. När han faller, är det för en överman som är ännu skickligare på att hantera vapen – ödet och döden.

Att vara atletisk både i fysisk och andlig ­mening bildade även ett ideal i det kristna klosterväsendet. Lidandet sågs som en konst och mästaren på denna konst var Kristus. Mystikern var atleten i fråga om att övervinna egot och subjektiva begär. I boken ”Weltfremdheit” från 1993 undersöker Sloterdijk olika västerländska och österländska traditioner för världsfrånvändhet. Ett nytt ödesbegrepp behövs i våra ­dagar. Men det rör sig inte om ett öde som räddar utan ett öde som gör oss till atletiska gladiatorer i tillvarons ­gladiatorspel, eller till kristna atleter.

Sloterdijk citerar Nietzsche som låter Zarathustra säga: ”En smula vishet är nog möjlig; men denna saliga säkerhet fann jag hos alla ting: att de ännu hellre dansa på tillfällighetens fötter.” Dessa ord förkunnar början på det moderna tänkandet genom bejakandet av det slump­artade som också är ett ödesbegrepp. Världen utgör ett slumpspel och det gäller att vara en skicklig spelare. ­Kanske en machiavellisk spelare som griper tillfället i flykten. 2000-talets människa kommer att göra viljan att födas, att komma till världen, till det primära. Existensen består inte av en serie dödar utan av en serie födslar. Men det förutsätter en vilja till förändring som inte motiveras av omvändelse och frälsning. Istället premieras ett bejakande av existensen som sådan, en ansvarsfull omtanke som främjar det goda livet. Det kräver träning och övning, en sorts existentiella idrottare som toppar sin form för att konfrontera ödet att vara människa. Valet av tränare blir då avgörande. Men var finns de goda tränarna?

Relaterad till problemet att hitta en lämplig tränare är Sloterdijks distinktion mellan en individuum revelatum, det kända och medvetna jaget med sin livshistoria, och en individuum absconditum, det okända och framtida jaget med en öppen livshistoria. Människor lever mellan dessa båda jag och utmaningen är att helt och hållet bli individuum absconditum. Det kräver en attityd av hybris, en ­revolt mot den givna ordningen. Det är just denna attityd som rätt kan träna människan, som kan få henne att ­komma i form för att bli en kommande människa. ­Sloterdijk talar på ett ställe i sina intervjuer om nödvändig­heten av att uppfinna en ny myt för Europa. Det är myten om individuum absconditum, den kommande människan. Inte helt olikt Donald Trumps vision om att göra ­”America great again”.

Bo Gustavsson Författare, aktuell med boken ”Den långa dagen: Texter om verklighetskris” (Celanders).