Den ryska röran kring Donald Trump

President Donald Trump är en mycket svår chef.

Efter sitt möte med Vladimir Putin signalerade presidenten på Twitter att de båda kommit överens om att samarbete om att skapa ett helsäkert skydd för internetkommunikation (”an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking & many other negative things, will be guarded...and safe.”’)

Finansminister Steven Mnuchin försvarade på ABCs ”This week” de båda presidenternas enighet som ”a very significant accomplishment for President Trump”.

Finansministern talade om en viktig strategisk allians mellan USA och Ryssland.

Helt i enlighet med Trumps besked.

Men några timmar efter Mnuchin satsat sin heder för presidenten drog denne bort sitt stöd för det projekt han och Putin uppenbart enats om:

”The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn’t mean I think it can happen. It can’t.”

Man kan tycka synd om finansministern men man undrar ju vad president Putin och andra ledande politiker världen över tänker när de tar del av detta.

De måste inse att de har att göra med en president som har noll koll och vars ord man aldrig ska tro på.

Just nu handlar amerikansk politik egentligen om huruvida och på vilket sätt det amerikanska hälso- och sjukförsäkringssystemet ska förändras.

Men mest medial uppmärksamhet ägnas istället det faktum att presidentsonen Donald Trump Jr, svärsonen Jared Kushner och den dåvarande kampanjchefen Paul Manafort under presidentvalskampanjen i juni förra året träffade Natalia Veselnitskaya, en rysk advokat med goda Kreml-kontakter, för att lyssna på advokaten som utlovat för Hillary Clinton skadlig information.

Vad som egentligen avhandlades kommer säkert med tiden att utredas av den tidigare FBI-chefen Robert Mueller som är tillsatt som särskilt utredare av rysk inblandning i den amerikanska valkampanjen.

Det tycks knappast råda någon tvekan om att det vid sidan om de ryska propagandaorganens anti-Clinton-kampanjande fanns ett högst aktivt ryskt intresse att söka få Trump vald. Vad som helst skulle tydligen kunna göras för att förhindra att Clinton blev president.

Riktigt vad som sedan i verkligheten gjordes är en annan, mera komplicerad fråga som vi ännu inte vet så mycket om.

Den riktigt intressanta frågan är såklart om det som gjordes hade någon effekt på valutfallet. Här finns det anledning att vara försiktig med slutsatserna eftersom Clinton fick närmare 3 miljoner fler röster än Trump vars seger berodde på att han vann i ”rätt” valdistrikt för att sedan vinna i elektorsvalet. Helt enligt regelverket - men spelade ryska insatser någon roll i de valkretsar som avgjorde? Tveksamt, närmast osannolikt.

Men det politiska ansvaret för inblandningen kommer president Putin att få bära och den amerikanska reaktionen mot inblandningen kommer inte att försvinna i brådrasket.

Och president Trumps kampanj kommer på samma sätt att bära ansvaret både för det uppenbara intresse man hade för att få rysk hjälp - och givetvis också för att presidenten försökte stoppa FBIs utredning genom att avskeda FBI-chefen James Comey.

Det ser inte så bra ut för president Trump och hans regering. Den ryska röran inte bara består, den ser allt värre ut.