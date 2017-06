Den osannolika historien om Darwins sköldpadda

Hur hamnade Charles Darwins sköldpadda på krokodilkramaren Steve Irwins reptilcenter i Queensland? Många hävdar att historien är för bra för att vara sann, men helt omöjligt är det inte att det var Darwins egen Harriet som på långa omvägar hittade till Australien och som dog bara häromåret.

Sköldpaddan Harriet ska ha fångats av Charles Darwin från Galapagosöarna 1835. Bild från 2005. Foto: Cameron Laird/IBL

Kombinationen välkända djur och fantastiska historier är oemotståndlig. Källkritik i all ära, men ibland är den berömda faktaresistensen viljestyrd. Inget dna-test i världen får ta ifrån oss historien om att Charles Darwins husdjur levde till helt nyligen. Efter att ha läst det mesta som går att hitta om sköldpaddan Harriet och Darwin så tvivlar även jag. Så här lyder en historia där källorna inte längre finns bland oss.

En 176 år gammal sköldpadda, död sedan 23 juni 2016 rör då och då upp känslor i och utanför forskarvärlden. Hypoteser och frågetecken började på allvar när den australiske herpetologen Scott Thomson 1992 under­sökte en gammal sköldpadda på Steve Irwins reptilcenter i Queensland, Australien. Att det var en sköldpadda från Galapagos såg Thomson med en gång, troligen en Geochelone nigra porteri, vilket senare skulle visa sig stämma vid en dna-analys. Men vad gjorde den gamla damen här? Hur hade hon kommit hit? Harriet var ju så gammal att vi pratar tidigt 1800-tal, en levande antikvitet.

Det visade sig snart att jättesköldpaddan Harriet inte hade bott hos krokodilkramaren Irwin särskilt länge, utan kom från Fleay’s Wildlife and Fauna Park. En park som hade byggts av entusiasten och zoologen David Fleay. 1952 byggde Fleay ett eget zoo efter sina, i dubbel bemärkelse, vilda idéer. Men Fleay behövde en extra attraktion bland de farliga ormarna, en som gick att klappa. Han hittade denna perfekta attraktion i Botaniska trädgården i Brisbane. De skulle göra sig av med sitt lilla zoo inne i parken, och David Fleay var där för att ta hand om det han kunde av den inhemska faunan. Jättesköldpaddan Harry hade redan då varit där i evigheter. Tyvärr visste ingen hur länge eftersom Brisbane, som ofta verkar hamna under vatten, hade varit utsatt för en enorm översvämning 1893. Botaniska trädgårdens hela arkiv hade förstörts.

Så vem var Harry? Fleay var en tillräckligt bra zoolog för att se att hon hade blivit felaktigt könsbestämd och att det även kan ha bidragit till att försöken att skaffa honom /henne en fru inte fallit ut som man hade hoppats. Harry döptes snabbt om till Harriet. Så vem var Harriet? Scott Thomson lade pussel med den nya informationen och efter att ha tagit del av ett brev från en äldre herre, historikern Ed Loveday, hettade det till. Loveday hade skrivit till sin lokala tidning och berättat om två sköldpaddor som fanns på zoo i Botaniska trädgården i Brisbane när han var liten på 1920-talet. Dessutom återgav han i brevet historien om de stora sköldpaddorna som han hade hört om som barn. De skulle ha lämnats där av en kapten Wickham från Moreton Bay på 1860-talet. Wickham? Så hette ju en styrman på fartyget Beagle – det berömda skepp som 1835 förde Darwin till Galapagos!

Nu föddes den extraordinära idén att Harriet skulle ha rest från Galapagos på skeppet Beagle tillsammans med Charles Darwin, hamnat i England men flyttats vidare till Australien för att slutligen hamna hos krokodiljägaren Steve Irwin. En märkvärdig teori som snabbt blev populär. Men teorin om Harriets historia har fått en hel del mothugg. Främst värjer sig de som anser att historien är alltför bra för att vara sann. Dessa kritiker menar att de som förfäktar teorin inte drivs av fakta. Men vad är fakta? Fakta kring Harriet är att hon fanns, gillade hibiskusblommor, var över 150 år gammal och av underarten G. nigra porteri. Vi vet också att hon dog långt ifrån där hon hörde hemma, vilket genetiskt sett borde vara Galapagosön Santa Cruz.

Det som också är klarlagt är att Harriet har hetat Harry och haft en vän vid namn Tom som också var en hona. Tom dog i Brisbane 1942. Vi vet att fartyg som passerade Galapagos på den här tiden gärna bunkrade levande sköldpaddor som mat. En konkurrerande teori skulle då kunna vara att något valfångstfartyg tagit med sig Harry och Tom till Australien. Men i så fall, varför åt besättningen inte upp dem? Hur hamnade Tom och Harry i Brisbane, som då var en knappt bebodd håla?

Ytterligare argumentet mot teorin om valfångare är att sådana fartyg med bas i Australien inte åkte ända till ­Sydamerika. Och eftersom det alltså fanns valfångare runt Australien, åkte sydamerikanska valfångare inte heller dit. Scott Thomsons teori om Harriet stödjer sig på att Charles Darwin och hans närmaste män plockade upp ett antal sköldpaddor på Galapagos. Man vet att Beagle tog med sig uppåt 40 stycken stora sköldpaddor till soppa, men fartygets kapten, Robert FitzRoy, nämner i dagböcker att det också fanns ett antal små levande sköldpaddor för forskning.

Vi känner till några exemplar som inte är Harriet. Darwins egen kompissköldpadda som han tog med sig från James Island (nu Santiago) fick heta James och är dokumenterat död. Han blev bara ett par år gammal. Charles Darwin, kapten Robert FitzRoy och en besättningsmedlem, Syms Covington, tog alltså med flera stycken, från öarna Floreana, Santiago och San Cristóbal. Och där finns ett problem. Harriet är av fel sort! Beagle och Darwin var aldrig på Santa Cruz, men det är därifrån Harriet kommer. Här sprack teorin alltså.

Om det inte var så att Darwin, FitzRoy eller Covington tog med sig Harriet från Floreana. Där var alla inhemska sköldpaddor slut redan på den här tiden, och befolkningen på ön tog därför ägg och unga djur från andra öar för att koka soppa på.

Ett flertal kända och okända sköldpaddor följde alltså med mot London. Darwin hade ingen ambition att hysa ett zoo, så var tog de ännu levande sköldpaddorna vägen? Några identifierade exemplar dök upp vid en träff med en John Gray på Naturhistoriska museet i London i augusti 1837. Det var James och en av Covingtons sköldpaddor från Floreana och troligen minst en av FitzRoys.

Negativt för teorin om Harriet som Darwins sköldpadda är alltså att hon inte var en av de dokumenterat kända på mötet på Naturhistoriska museet i London. Negativt är också att hon, om det hela ska stämma, troligen måste ha överlevt några år i England. De jättesköldpaddor man känner till har snabbt avlidit av det kalla vädret. Här finns det alltså ett glapp i historien: London, England, åren 1836–41, var befann sig Harriet då?

Det finns en del teorier om det, men rykten om brev och samtal som är över 150 år gamla, vad är de värda? Spåret som dyker upp sedan är inte alls tokigt. John Clements Wickham var styrman under Robert FitzRoy på Beagle och tog år 1837 befälet över en ny expedition med fartyget. Han fanns i London, och han var anställd av flottan dit ett av de mer svårkontrollerbara sköldpaddsspåren leder. Han bodde senare utanför Brisbane och det är han som, namngiven enligt vittnesmål, ska ha ägt stora sköldpaddor.

Det vi vet är att denne kapten Wickham efter en lång expedition kring Australien får dysenteri, kliver av och blir kär. Möjligen åker han hem först, något som hans efterträdande kapten har påstått i en bok. Wickham får nu arbete inte så långt ifrån den ort som med tiden ska växa till Brisbane. Så småningom kommer han att flytta tillbaka till Europa på grund av en konflikt. År 1860 lämnar han sina nu runt 25 år gamla sköldpaddor till Brisbanes botaniska trädgård.

Charles Darwin. Foto: TT

Men hade kapten Wickham verkligen med sig sköldpaddorna på forskningsresan runt Australien? Alltså redan när han lämnade England för Australien år 1837. Det låter lite besynnerligt, men i så fall tillbringade Harriet inte så lång tid i London och historien kan vara sann. Eller åkte John Wickham snabbt hem till England och hämtade tandborsten och några jättesköldpaddor innan han gifte sig och fick jobb i Australien? Ja, då kan historien också vara sann, om Harriet bara överlevt det engelska vädret. (Det finns ett rykte om att Darwin ska ha skrivit ett brev till sin vapendragare Thomas Henry Huxley och där nämnt att han ska prata med Wickham om sköldpaddorna som denne haft hand om, men brevet har aldrig återfunnits.)

Här finns alltså osäkerheter och fem luddiga år i Harriets historia. Det tråkiga för den som försöker få ordning på historien är dels att Brisbanes botaniska trädgårds arkiv försvann, dels de lite bristfälliga fotnoterna om sköldpaddor i England åren 1836–41. Det fattas helt enkelt ett par outredda år och resrutter för Harriet. Men vad är fem år av 176? När jag först såg artikeln med rubriken ”Celebrity pet: The rediscovery of Charles Darwin’s long-lost Galapagos tortoise” i The Guardian våren 2014 trodde jag gåtan var löst. Men det visade sig handla om James – att man hade hittat honom tämligen omärkt på en hylla i källaren på Naturhistoriska museet i London. Signerad av John Gray men inte med Darwins namn. Ingen visste då, år 1837 när James dog, att det var husse som var den intressanta personen här. Det fyndet visar alltså bara

att Harriet inte är James. Så Harriet själv är fortfarande samma gåta, och på Wikipedia är hon fortfarande Darwins sköldpadda.

Reste hon med Beagle? Träffade hon Charles Darwin? Var hon ett lågmält historiskt vingslag som förbinder nutid med dåtid på ett konkret och långsamt hibiskustuggande sätt? Alla artiklar om henne har med det uppenbart fantastiska i tidslinjen. Tiden, ­utvecklingen, allt som hände i människornas värld ­medan Harriet stod där och var sköldpadda; ett stilla ­betraktande av oss, av två världskrig och den enorma ­tekniska utvecklingen, månlandningar och kolonisation av varenda ruta av världen, forskningsframgångar och katastrofer som har passerat. Det är det som fascinerar oss. Ett djur kläckt många år innan drottning Victoria klev upp på Stor­britanniens tron, och död först i vår tid!

Man kan åka till Down House, Darwins hem, man kan se hans saker, hans stol, hans penna, hans böcker och hans fina växthus, men att träffa en levande varelse som kan ha träffat honom är en så starkt kittlande tanke att Harriet riskerar att alltid få vara Darwins Harriet, hur sanningen än ser ut.

Helen Rundgren Vetenskapsjournalist och författare.