Han har demonstrativt lagt sina kängor med grova sulor på skrivbordets blanka, fina yta. Blåjeans, vit t-shirt, tröja och någon sorts rutig skogshuggarjacka ovanpå det. På huvudet en svart baseballkeps. Den amerikanska flaggan vårdslöst kastad på en byrå vid sidan om honom.

Åsynen av en orakad Trump-supporter som skändar den amerikanska demokratin genom att vräka sig i det kontor som tillhör Nancy Pelosi, talman för representanthuset, skakar om. Han och alla de andra som krossade rutorna och tog sig in i kongressen i Washington DC under onsdagen ockuperade den amerikanska demokratins allra heligaste. Hur kom de in så lätt?