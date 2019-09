Den ofrivillige "Kardashian"-stjärnan

Realityshowen "Keeping up with the Kardashians" har gjort familjen Kardashian-Jenner till en av vår tids mest kända. Serien följer främst Kourtney, Kim och Khloé Kardashian, och deras halvsystrar Kendall och Kylie Jenner. Men också föräldrarna Kris och Caitlyn Jenner samt den sistnämndes söner Brandon och Brody Jenner.

Brandon Jenner är en av dem som har valt att ta allt mindre plats i strålkastarljuset kring familjen. Den 38-årige musikern har tidigare varit en del av duon Brandon & Leah tillsammans med sin före detta fru Leah Felder, men är nu verksam under eget namn och har släppt tre ep-skivor sedan 2016.