Den nya högern är kompromisslöst anti-liberal

Den liberala demokratin segrade inte. Ideologierna dog inte med kommunismens bankrutt 1989. Historien tog inte heller slut. Den nya högern – The New Right – är ett ideologiskt alternativ till liberalismen som har vunnit ett allt starkare inflytande i Europa. Den beskrivs ofta som populistisk med sitt anspråk på att företräda det ”riktiga” folket mot eliten och med invandring/etnicitet som sin viktigaste fråga. Det är att inte förstå djupet i dess idémässiga innehåll.