”Den mörka kristallen” blir Netflixserie

Jim Hensons (1936–1990) fantasyfilm "Den mörka kristallen" får nytt liv som Netflixproducerad serie. Arkivbild. Foto: AP/TT

"Mupparna"-skaparen Jim Hensons och Frank "Yoda i 'Star wars'" Oz fantasyfilm "Den mörka kristallen" från 1982 ska få nytt liv i form av en Netflixproducerad serie, skriver Variety.

Handlingen i de tio avsnitten av serien "The dark crystal: Age of resistance" utspelar sig före filmen, och serien produceras och regisseras av Louis Leterrier ("Now you see me", "Grimsby").