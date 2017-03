Misslyckad BBC-intervju blev Youtube-succé

Sydkorea-experten avbröts av energiska och glada barn medan han blev intervjuad av BBC via Skype. Foto: Youtube

Klippet med Sydkorea-experten Robert Kelly vars spralliga barn kommer in i rummet och syns i bild medan han blir intervjuad av BBC via Skype har vistas över 84 miljoner gånger på mindre än en vecka.

– Jag gjorde ett litet misstag och hela min familj Youtube-stjärnor, det är löjligt, säger han i en intervju med Wall Street Journal.

Hemma i lägenheten i staden Busan, i Sydkorea hade Robert Kelly förberett sig för intervjun med BBC där han skulle medverka för att kommentera Sydkoreas president och hennes problem. Hans fru och deras två barn skulle titta på intervjun i vardagsrummet. Robert Kelly satte på sig kavaj och slips och gick in på sitt kontor för att koppla upp sig, men han gjorde som nämnt ett misstag, han låste inte dörren. När så intervjun började och flickan hörde och såg sin pappa var det inte så konstigt att hon ville gå till honom. Hon var sprallig efter att ha firat sin födelsedag på förskolan och i klippet kan man se hur hon dansar in i rummet medan hennes pappa försöker fullfölja intervjun trots att han ser på sin skärm, via kameran, vad som händer bakom honom. Efter bara någon sekund kommer flickans åttamånaders lillebror in i rummet med sin gåstol.

Annons X

– Det var då jag förstod att det var över, säger Robert Kelly till Wall Street Journal.

Kort därefter kommer Robert Kellys fru in i rummet i en sådan fart att att hon glider på sina strumpor. Hon satt och såg på intervjun live men på grund av att det var några sekunders fördröjning så tog det en stund innan hon såg att barnen syntes i bild.

– Han brukar låsa dörren och om barnen går för att leta efter honom och upptäcker att dörren är låst så brukar de komma tillbaka till mig. Men denna gång gjorde de inte det och när jag såg att dörren var öppen blev det kaos inom mig, säger Kim Jung-A.

När intervjun var över trodde Robert Kelly att det var sista gången som han blev tillfrågad som kommentator och han skrev en ursäkt till BBC. Att klippet skulle få ett sådant genomslag hade han och hans fru inte räknat med. De var till och med skeptiska till att tv-bolaget skulle lägga ut det på sin Facebook-sida.

Sedan dess har familjen försökt hantera uppmärksamheten. Medier från hela världen har hört av sig och Robert Kelly fick till slut stänga av sin telefon. Han berättar att han är överraskad av uppmärksamheten och känner sig generad, men att han och familjen samtidigt har fått ta emot mycket kärlek.

– Jag har sett videon som alla andra, och den är söt. Min fru gjorde ett fantastiskt jobb att försöka rädda situationen. Det är ju väldigt kul. Och om man tittar nära så kan man se att jag kämpar med att inte börja skratta.