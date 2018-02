Denna understreckare publicerades ursprungligen den 23 juni 1921 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Fredrika Bremer (1801–1865) och Klara Johanson (1875–1948). Foto: IBL

När Hertha Falk med vild storm i hjärtat störtade ombord på kanalångaren just som landgången skulle dras in råkade hon ur tragiken ut i de farsmässiga vidrigheter som varje folksamling har till reds för den bättre människan. Hennes svårfattliga och intressanta utseende inbjöd herrar till antastning på odödligt svenskt maner och en äldre fru försökte gjuta i hennes förtvivlade öra en redogörelse för "sin familj, sin resas ändamål, sitt levnadslopp, sitt hälsotillstånd och alla sina barnsängar".

Det var under dessa omständigheter en ridderlig yngling med själfulla ögon bjöd henne som tillflykt "en liten tryckt skrift"… Här stannar jag i referatet, vid randen av ett skumt problem. På denna punkt har någonting gåtfullt hänt medan romanen svävade mellan korrektur och press.

Den oinvigde läsaren vädrar till en början ingenting oroande. Hertha, annars så utmanande olik sin samtids romanhjältinnor, beter sig i detta fall som alla tiders: hon stirrar på häftet i sin hand och uppfångar inte ett ord. En romanfigur kan företa sig vad som helst inför publiken, bara inte läsa innantill. Hertha behåller i ursäktlig distraktion det lånade tryckalstret, men först aderton sidor längre fram, när hon redan en vecka har uppehållit sig vid Trollhättan, tar hon notis om dess innehåll: "Det var det härliga skaldestycket 'Dödens ängel’ av J. O. Wallin, som nyss blivit utgivet efter den store mannens död."

Här bör även den normalt ouppmärksamme studsa en smula. Jag har ingenting emot "Dödens ängel" som ångbåtslektyr, fastän jag vet att man i allmänhet föredrar en illustrerad veckotidning.

Men varför denna understrukna anakronism i en bok som daterar sig så klart med svenskt järnvägsbygge, Krimkriget och första världsutställningen i Paris? Man slungas bryskt femton år tillbaka. "Nyss utgivet" lämnar enda rimliga förklaringen på att den ytterst populära dikten var en nyhet för Hertha och är alltså en yttring av författarinnans plötsliga samvetsgrannhet mitt i den sorglösa kronologin. Den lilla skrift hon hade i tankarna och sannolikt i skrivandets stund för ögonen var ett tarvligt häfte på 26 sidor, tryckt hos A.G. Hellsten 1840 och betitlat "Skaldestycken av Wallin och Tegnér", ty det innehöll utom "Dödens ängel" Tegnérs minnessång över den avlidne akademisten.

Men det är onödigt att grubbla över denna lapsus, vållad av typografisk nöd och brådska, ty bakom den ligger en mera fängslande hemlighet. Allt det där om "Dödens ängel" är ett fromt bedrägeri: vad Hertha fick stucket i sin hand var en broschyr med tryckåret 1855, brännande aktuell, och hon läste den på fläcken, trogen sitt trots mot romankonvenansen. Manuskriptet till Hertha skulle, om det kom till rätta, på det mest autentiska sätt uppenbara vad svenska publiken blev lurad på. Möjligen finns det bevarat någonstans i världen. Det föll tidigt i obehöriga händer. I årgången 1858 av sin som månadsskrift utgivna "Handbok för resande i Stockholm" annonserade Gabriel Anrep det till salu med väldig fetstil och på engelska. Annonsen stod inne från maj till och med oktober; då nappade kanske någon brittisk eller amerikansk autografsamlare.

Emellertid fattas inte brukbara surrogat för denna förkomna dyrbarhet. Den Hertha som bjöds Fredrika Bremers utländska läsare råkade föreviga den episod som hon gjorde sig sådant besvär att smussla undan. Romanens sättning börjades tidigt hösten 1855 allt under det utarbetningen pågick – först ett gott stycke in på nästa år kunde förf. sätta slutpunkten i sitt manuskript. Men under tiden åkte korrekturarken efter hand ut i Europa att omhändertas av ivriga översättare: till Brockhaus förlag i Leipzig, till mrs Howitt i London och till professor Auguste Geffroy i Paris. Utlänningarna skötte sig så flinkt att när Adolf Bonnier de sista dagarna av september 1856 skickade ut boken i den fattiga svenska marknaden hade den i bortåt fyra månader varit spridd i Tyskland, Frankrike, England och Amerika (där mrs Howitts tolkning fick göra tjänst). Fredrikas manipulation med texten, som bör ha skett någon gång på vårvintern, hann lyckligtvis inte påverka översättningarna.

Genom en sorgfällig jämförelse mellan de tre versionerna kan jag ungefärligen återställa de av Fredrika undertryckta bitarna.

Liksom i den svenska upplagan sitter Hertha skenbart lyssnande till fru Taljqvists självbiografiska uppgifter "med ögonen häftade på bladet som hon höll i sin hand. Småningom ådrogo sig några ord däri hennes uppmärksamhet; hon såg att de voro danska och läste följande:

At blive anstrenget saaledes som jeg er og maa blive det, er visselig ikke Noget, man, menneskelig talt, kan kalde önskeligt, om jeg dog i en långt höiere Forstand maa takke Styrelsen derfor som for den störste Velgjerning. At blive anstrenget saaledes som Samtiden maa blive det, naar Sagen skal tages afgjörende, forstaaer jeg meget godt er Noget, man, menneskelig talt, ikke kan önske, Noget man naesten for enhver Priis önskede at undgaae, hvis man ikke laerer at oplöftes ved Tanken om, at det Afgjörende dog i en långt höiere Förstånd er det mest Velgjörende.

Hertha vände bladet och läste vidare:

d. 11 April 1855.

I Qvaler, som sjeldent et Menneske oplevede dem, i Aands-Anstrengelse der i Löbet af 8 Dage vel vilde beröve en Anden Forstanden, er jeg saa rigtignok ogsaa: Magt Ofte nok er mit Önske Döden, min Laengsel Graven, min Begjering at mit Önske og min Ltengsel snart maatte opfyldes. Ja, o Gud, dersom Du ikke var Almagten, der almaegtigt kunde tvinge, og dersom Du ikke var Kjerligheden, der uimodstaaeligt kan röre: paa intet andet Vilkaar, for ingen anden Priis kunde det noget Secund falde mig ind at vaelge det Liv, som er mit, forbittret ved hvad der er uundgaaeligt for mig, det Indtryk jeg maa faa af Menneskene. Dog Din Kjerlighed, o Gud, bevaeger Tanken om at turde elske Dig begeistrer mig til – under Muligheden av almaegtigt at tvinges – glad og taknemmelig at ville vaere, hvad der er Fölgen af at vaere elsket af Dig og at elske Dig: en Offret, offret paa en Slaegt, for hvem Idealerne er en Narrestreg, et Intet, det Jordiske og Timelige Alvoren.

Hertha frågade icke vem den var som avlade denna hjärtgripande bekännelse; men hon kände att här klappade emot henne ett kämpande och lidande hjärta, som förbittrat, blödande, älskande ännu mitt i bålets flammor sökte omfatta Gud – och hon kände sig mindre ensam i världen."

När Fredrika nedskrev dessa rader hade hon inte den citerade skriften till hands, endast utdrag sådana hon plägade samla ur allt tryck som intresserade henne. Orden härstamma från Kierkegaards "Dette skal siges; saa vaere det da sagt", men i en not anger hon som källa hans "sista Öieblik", vilket längre fram upprepas i texten med en biklang av patetisk ordlek. Förväxlingen var oväsentlig, ty "Dette skal siges" kunde lika väl ha ingått i pamflettserien "Öieblikket", till vilken den omedelbart preludierade.

Man måste tänka sig Kierkegaard som Herthas ständige följeslagare under de rastlösa irrvandringar som fyllde hennes första dagar vid Trollhättan. Endast genom en våldsam och högtidligt symbolisk handling kunde hon bli honom kvitt. Se här hur det gick till:

"’Kierkegaards sista ögonblick’ hugsvalade henne icke längre. Den ande som talade till henne därur var själv alltför invecklad i kampen, stod icke över denna. I det mörka, upprörda sinnestillstånd vari hon då befann sig kastade hon en dag den lilla skriften i det skummande fallet. Den virvlade runt däri ett ögonblick, sjönk och försvann. Huru skönt att så försjunka, så försvinna i det svala djupet, att så få gömma sig och vila ut; – de dånande, virvlande forsarna höras icke mer därnere!"

Där nu Eva Dufva läser Hertha till ro med "Dödens ängel", i vars ljus det jordiska livet åter börjar synas henne "ädelt, i all sin bitterhet värt att leva", försiggick ursprungligen en ej preciserad lektyr som bara sänkte Hertha i "en dimlik dröm om kärlek och tro på jorden" och så i sömn. Professor Geffroy lyckades verkligen i sista stund peta in "les plus belles pages dans les poésies de Wallin, publiées tout récemment alors" och göra Hertha "charmée par ces beaux vers". Den tyska översättningen åter, som hade bättre tid på sig ty den utgavs i tre delar från juni till oktober, kunde meddela Wallininterpolationen i dess helhet, fastän Kierkegaardsepisoden stod orubbad kvar, och lät vårdslöst Hertha räcka sin föreläserska "det lilla häfte som hennes okände vän på ångbåten satt i hennes hand men som hittills förblivit henne en förseglad bok"! En obemyndigad Stuttgartöversättning 1857 undgick missödet genom att följa den svenska upplagan, under det en holländsk från samma år aningslöst återgav den engelska och så ökade talet av de språkrör genom vilka Hertha ropade ut över gamla och nya världen Kierkegaards ännu lokalt och tvetydigt ryktbara namn.

I de torra och tekniska fakta jag har lagt fram röjer sig – och gömmer sig – ett stycke betydelsefull själshistoria. Till de vittnesbörd om Fredrika Bremers egendomliga förhållande till Kierkegaard som jag tidigare har offentliggjort och kommenterat sluter sig det nu uppgrävda som en mäktig förstärkning. Från hösten 1855 var hon en tid besatt av Kierkegaard, brottades med denna storm, brändes av denna eldslåga. Vid första bekantskapen några år förut hade hon lugnt skattat honom som en subtil och överkänslig diktartolk av det inre livets lönnliga finesser; nu for han som en bärsärk genom "kristenheten" och högg omkring sig med det vassaste andens svärd som någonsin har spritt panik i världen – och lämnat den orispad i sin tjocka hud. Ty Böjgen hette hans fiende, och själv blev han den ende som stupade på slagfältet. Det var ett sorgespel som ingen skaldehjärna hade kunnat ordna renare.

Under det friska intrycket av detta drama, dess skönhet och fasa, kunde Fredrika inte för sitt liv låta bli att hugfästa det i den bok hon höll på med, den bok som framför alla var hennes självbiografi och hjärtebikt. Kierkegaards död 11 november 1855 ger en terminus a quo för dateringen av denna passus. Vad hände på de par tre månader som torde ha förlöpt innan den plånades ut? Jag vet inte.

Men jag törs gissa att Fredrika i en desperat stund upprepade Herthas symboliska gest och slungade ifrån sig minnet av en upplevelse vars intensitet, blandad av kval och sällhet, hade haft sin bästa tid.

Klara Johanson Klara Johanson (1875–1948) var litteraturkritiker och essäist. Denna var den första av hennes sammanlagt nio understreckare i SvD.

