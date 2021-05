En fascination för det egna skapandet finns väl hos alla författare. Ett metapoetiskt drag smyger sig in, som hos Strindberg där Magnus Florin i den nyutkomna ”Lykttändaren” läser in porträtt av författaren själv i varierande former av ljusalstrare i hans texter. Men hos ingen jag vet har det sådan plats som hos Selma Lagerlöf. Hos henne rör det sig inte bara om metaforer för skrivandet i sig eller för det egna skaparkynnet. Det handlar om en fortlöpande kommentar till författarskapets gång och karaktären hos det enskilda verk som metaforen befinner sig i.