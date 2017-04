Offren i fredagens terrorattack hedras med en tyst minut på Sergels torg i Stockholm. Foto: Christine Olsson/TT

Sverige sörjer och inte bara Sverige utan också de nordiska grannländerna. I Finland har vi kunnat följa hur man i Stockholm lägger ner blommor och gosedjur, hur man håller om sina nära och kära, hur man spontant börjar tala med främmande.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Våra nya kollektiva sorgeritualer har – dessvärre, måste man rimligtvis säga – redan behövts så ofta att de blivit genuina ritualer, i betydelsen att de som utför dem finner tröst i att samma handlingar utförts förut och kommer att utföras igen av andra i motsvarande situation.

Själv har jag haft anledning att sakna kollektiva ritualer.

Annons X

När jag på tv såg de panikslagna, springande människorna utanför Åhléns kom jag att tänka på de panikslagna, springande människorna vid Bardomuseet i Tunis för två år sen.

Också dem såg jag bara på tv men jag var själv i Tunis den dagen, jag var på kryssning och vi hade lite halvhjärtat varit på väg till Bardo men kom aldrig iväg eftersom vädret var så fint.

Jag hade velat höra deras namn, jag hade velat få hedra dem som individer, åtminstone få tända ett ljus – och göra det tillsammans med alla dem som bokstavligen befann sig i samma båt.

Senare skulle jag få veta att åtta av våra medpassagerare hade dödats och ett tjugotal skadats, men någon kollektiv sorg fick vi aldrig vara med om. Det var tomt vid vissa bord i restaurangen, de passagerare som ville fick flyga hem, det hölls en tyst minut för ”offren i Tunis”, däremot sades det aldrig uttryckligen att några av dem hade varit från vår båt, än mindre nämndes de vid namn.

Jag hade velat höra deras namn, jag hade velat få hedra dem som individer, åtminstone få tända ett ljus – och göra det tillsammans med alla dem som bokstavligen befann sig i samma båt.

Men till kryssningsturismens väsen hör att den ska vara sorglös och efter att all underhållning utom stillsam musik hade ställts in två kvällar var det givet att ”the show must go on”.

Det enda som gjorde händelsen verklig för mig (och igenkännlig just som terrorattack) var – paradoxalt nog – de där människorna som jag i flera dagar tvångsmässigt tittade på där de sprang och sprang på tv-skärmen i vår hytt.

Det betyder inte att den kollektiva sorgen är oproblematisk. Retoriken, de många malande orden som den omges med känns mest banaliserande och riskerar att göra den ena attacken den andra lik. Jag önskar åtminstone det slitna, maktlösa ordet ”tragisk” kunde sättas i karantän. Inte ens orden jag inleder denna krönika med – att hela Sverige och Norden sörjer – är oproblematiska. För vad betyder de egentligen? De betyder att vi alla känner oss berörda.

Retoriken, de många malande orden som den omges med känns mest banaliserande. Inte ens orden jag inleder denna krönika med – att hela Sverige och Norden sörjer – är oproblematiska.

”Blev ni berörda?” frågade en bekant när vi kom hem från Tunis. Jag blev förvånad, självklart var jag berörd av det som hade hänt. Men jag förstod ju också att jag ingalunda var berörd i samma mening som de som varit på Bardo och fått springa för sina liv, än mindre i samma mening som de skadade eller de anhöriga till döda och skadade.

Av respekt för offren är det viktigt att i varje ögonblick ha klart för sig att sorgen visserligen kan delas men ingalunda delas jämt. Den första årsdagen av Bardoattacken – den 18 mars i fjol – var jag mycket medveten om, den andra glömde jag. Många, många andra kommer att förföljas av dagen livet ut.

Den som deltar i en kollektiv sorgeritual gör det inte bara av sorg och solidaritet utan också med lättnad eller ett stänk av överlevnadsskuld: man vet att man själv eller någon av ens närmaste kunde ha funnits bland offren och man är innerligt tacksam att det inte var så.