Den intelligenta hissen är här – vet när det är fullt

I Mecka i Saudiarabien finns ett hotellkomplex där den högsta av sju byggnader är Clock Royal Tower. Det är 601 meter högt och har 120 våningar. Det ligger väldigt nära den viktigaste moskén Masjid-ul-Haram där den fyrkantiga byggnaden Kaba ligger. Fem gånger per dag beger sig hotellets gäster till moskén för att be. Sammanlagt handlar det om 75 000 personer i byggnadskomplexet som ska kunna ta sig ut och in på mindre än en halvtimme. Kone genomförde den studie av personströmmarna som ledde till att 180 hissar och 100 rulltrappor byggdes i byggnadskomplexet. 94 hissar och 16 rulltrappor finns i Clock Royal Tower. Vissa hissar kan ta 54 personer styck och går i skytteltrafik till den 15 våningen, där en av utsiktspunkterna finns.