Den geografiska polariseringen avspeglas i politiken

Här i New York är det svårt att hitta någon som sympatiserar med Donald Trump – trots att han själv är newyorkare. Men New York är inte typiskt för USA. Staden har liknats vid ett rymdskepp som landat på USA:s östkust.

New York är nog den mest kosmopolitiska storstaden i världen; med förre påvens ord ”The Capital of the World” (världens huvudstad). Staden är en språngbräda för karriärer och idéer. Det som slår igenom här kommer snabbt igen i Rio, Taipei, Wien eller Stockholm. Jag har hört svenska populärmusiker säga: – Om vi får uppmärksamhet i New York blir vi intressanta och får publicitet i Sverige.