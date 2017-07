I runda slängar betyder det en pall, uppåt 500 flaskor. Det är inte så roligt som det låter, särskilt inte när du ska beta av uppåt 150 boxviner där bara en handfull bjuder mer än det mest basala och över hälften passar bättre i spottkoppen än i glaset. Lika bedövande är det att prova Systemets urval av roséviner där skillnaden är större i pris och flaskform än i smak. Å andra sidan är detta själva poängen och en förutsättning för att kunna skilja agnarna från vetet. Jag klagar inte.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Rekordet är en provningssejour på sex veckor då jag hann med över 4 000 viner. Denna smakupplevelse började som domare i en vintävling i Chile och avslutades som vinprovare i ett maraton som omfattade det mesta i beställningssortimentet här hemma. Bedriften kan tyckas omöjlig, men jag har aldrig varit så säker vinprovare som när denna världsomsegling var över.

Numera har jag nått det stadium då de flesta går i pension. För min del innebär det att jag får dricka de viner jag tidigare spottat ut. Ljuva tider stundar!

Annons X

I ärlighetens namn ska erkännas att jag njutit av vin i rediga klunkar även tidigare. Inte minst så här års då det är sommarlov i vinskolan. Denna vinprovarpaus börjar med ett besök i min lokala Systembutik där jag fyller förrådet med smått och gott, både av nyfikenhet och törst.

Till traditionen hör också en tur till Österlen, min barndoms paradis som aldrig sviker. Väl på plats bjöd vi under flera år in en galen samling vänner på en fest med kulturen som gemensam nämnare. Att detta också innefattade vinkulturen behöver jag väl inte nämna? I dag är denna saga all, men kvar finns en rad oförglömliga nätter då vi alla kände oss som konstnärer, författare eller musiker. Vinet var inspirationens katalysator.

En av varje var i detta en viktig poäng och det har det också varit i flera av mitt livs stora fester, inklusive femtioårskalaset. Du anar inte vilket nöje det var att se över hundra gäster kryssa mellan middagsborden för att smaka, jämföra och diskutera det som bjöds. Detta är den ultimata vinprovningen och en festfixare på samma gång. Till och med den som aldrig förstått vinprovandets charm blir plötsligt nyfiken, engagerad och pratsam. Det är mångfalden, inte överflödet, som ger glädje.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Sitt rätta värde når alkoholen aldrig. Det är inte bara en klyscha, utan också en sanning som gäller våra medier. Allt som rör den förbjudna frukten drar uppmärksamhet till sig och därmed värdefulla läsare. Det gäller både på det personliga planet och det mer övergripande. Att dessa ”nyheter” har sin egen agenda hör dessutom till.

Inför folknykterhetens dag (som av någon anledning sammanfaller med Kristi himmelfärdsdag, till åminnelse av en person som lyckades med konststycket att förvandla vatten till vin) får lobbyisterna alltid ut ett antal artiklar om dryckenskapens jävligheter. Å andra sidan fylls tidningarna inför varje sommar av frestande dryckesval, med rosé och boxvin i absolut högsäsong, varav detta är ett av många exempel.

Inom en månad har vinden vänt och framför allt kvällstidningarna låter oss alla bära skulden av semesterns lössläppta öl- och vinpimplande . Att lagom är bäst glöms lätt bort av den som försöker få bruk och missbruk att gå hand i hand.

Själv har jag alltid hävdat att en sund inställning till alkohol minskar risken för att falla genom, frånsett den del av befolkningen som helt bör undvika kontakt med eldiga drycker. Så enkelt är det förstås inte, men den som är medveten om vad som händer på skuggsidan har lättare att bärga sig när flaskan kommer fram.

Skugga är det lyckligtvis inte bland dagens vintips. Där handlar det om solsken i varje droppe. Klicka på länken nedan så bjuder jag på en bukett av sköna sommarblomster.