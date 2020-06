Den blomstertid nu kommer till riksdagen

Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I dagens avsnitt av Ledarredaktionen diskuteras opinion och om svensk politik, som en liten sommaravslutning inför den ledighet som våra folkvalda nu går på, coronapandemin till trots.

I går kom årets stora samling SOM-skrifter. I en bok med titeln Regntunga skyar avhandlar forskare i 30 kapitel allt från klimatopinion, till pandemirädsla med avstamp i SOM-undersökningen 2019. Så var befinner sig Sverige just nu Eftersom det är den sista undersökningen som presenteras för 10-talet – vad är det som har hänt under det senaste decenniet?

Ledarsidans Lydia Wålsten diskuterar med Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap med inriktning mot valforskning vid Göteborgs universitet, Erik Vestin, doktor i statsvetenskap som skrivit avhandlingen "The Decline of Class Voting in Sweden 1968-2014" – som också beskriver själv som socialdemokrat och Karin Svanborg-Sjövall, den person som har lett den marknadsliberala tankesmedjan Timbro under nästan hela detta årtionde som gör sin sista dag på VD-posten på måndag.