Medan världens massmedier och politiska analytiker ägnar sig åt den pinsamma röran kring familjen Trumps ryska kontakter finns det anledning att ställa sig frågan om hur många amerikaner som bryr sig om detta.

Och hur många som röstade på Trump tycker att det är en viktig fråga vad som hände i Trump-familjens och Trump-kampanjens kontakter med olika ryssar under valrörelsen.

I tidningen Tennessean intervjuas Trumpväljare som säger att de fullständigt struntar i allt som medierna nu rapporterar om eftersom de beundrar Donald Trump så mycket.

En av de intervjuade fick frågan om det är något presidenten skulle kunna göra som skulle leda till en helt annan åsikt om denne:

I guess maybe kill someone. Just in cold blood.

Detta påminner mig om Trumps uttalande under valkampen förra året att hans väljare är så trogna att han skulle kunna skjuta ner en person på Fifth Avenue i New York och det skulle ändå inte påverka hans stöd.

"I could stand in the middle of 5th Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose voters.”

Men stämmer det verkligen?

The Economists USA-redaktör John Prideaux hade i förra veckans utgåva en fyllig rapport (10 tidningssidor) om Trumps väljare och sympatisörer.

Jag vill verkligen rekommendera den till läsning. Den som delar min bild av vad USA varit och bort förbli kommer att - som jag - bli rejält deprimerad. Men sanningen kan vara bitter.

Som sagt, mycket viktig läsning.

Några punkter som jag vill lyfta fram här.

För det första belyser han ur olika perspektiv att Trumps väljare inte har några speciella önskemål om vad han ska åstadkomma. De uppskattar Trump för att han så klart och tydligt tagit ställning mot de amerikaner som de anser är emot dem. Eliten som föraktar dem.

Allt tal om att bidragsreformer etc skulle förändra deras sympatier från Trump till någon Clintonliknande demokrat är förmodligen helt ogrundad. Det är inte leverans väljarna önskar utan att Trump fortsätter att bekämpa dem som Truympväljarna menar ser ner på dem.

I en YouGov-mätning från maj säger 80% av Trumpväljarna att de ser varje kritik av Trump som attacker mot ”folk som jag”.

För det andra pekar The Economist-rapporten på att allt tal om rysk inblandning etc inte kommer att påverka särskilt många Trump-väljare. De ser Rytsslandsspåret bara som ett sätt för demokraterna att bortförklara illary Clintons valförlust.

För det tredje pekar rapporten på den betydelse som de konservativa medierna har - främst Rush Limbaugh i radion och Tucker Carlson på Fox News. Ett av Limnbaugs favoritargument är att peka på det han menar är likheten mellan amerikansk liberalism och sharialagar. I rapporten lyfts fram det faktum att många väljare varken vet vad demokrater eller republikaner står för, att många väljare helt missuppfattat politiker ståndpunkter men det betyder att de kan övertygas av argument som Limbaughs. För konstiga muslimska lagar vill man ju ändå inte sympatisera med.

Vi svenskar lever i ett mycket mera genompolitiserat land än vad USA är. Här spelar politik en mycket större roll i människors liv av flera skäl - bl a de höga skatterna och den historiska tilliten till överheten. Men något sådant existerar inte i USA.

Det är i den verklighet som Prideaux beskriver som en hänsynslös populist som Donald Trump kan bli president. Kanske har han oåterkalleligen förändrat USA.

Till det mycket sämre, menar jag.

Kontrasten mot Barack Obama är skrämmande.