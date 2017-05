”Den bästa Wall Street-film som gjorts” – och fyra andra höjdare

Too big to fail (2011)

Journalisten Andrew Ross Sorkins bok ”Too big to fail: The inside story of how Wall Street and Washington fought to save the financial system – and themselves” har inte bara en lång undertitel, den är också en prisbelönt bästsäljare. Dessutom gjorde Curtis Hanson (”LA Confidential”) långfilm av den för HBO:s räkning, där nyckelspelare från finanskraschen gestaltas av stjärnor som William Hurt, James Woods och Paul Giamatti.

Ensemblen har hyllats för briljanta tolkningar av i grunden osympatiska pampar som bar ansvaret för krisen och dess eftermäle, och Wall Street Journal ansåg att filmens ämne är lika angeläget som en annalkande kärnvapenkatastrof.