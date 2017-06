Den anglosaxiska världens största populärkulturella ikon

Tog från de rika och gav till de fattiga. Foto: Everett Collection

”Det skall ha funnits flera Robin Hood-filmer innan Errol Flynn spelade in sin Technicolor-klassiker på 1930-talet. Douglas Fairbanks gjorde en 1920-talsklassiker, som sällan spelas idag eftersom det är en stumfilm. Men när gjordes den allra första?”

Robin Hood var vid förra sekelskiftet en av den anglosaxiska världens största populärkulturella ikoner, varför man började göra filmer om honom så fort det var tekniskt möjligt. Redan före 1914, i mediets barndom, tillverkades inte färre än fem Robin Hood-filmer.

Den äldsta kända filmen med Robin Hood-tema var Robin Hood and His Merry Men, som släpptes i England 1908 eller 1909. Handlingen är enkel. Robin Hood, spelad av en okänd skådespelare, är en earl som förklarats fredlös och därför beger sig till Sherwoodskogen med Jungfru Marian. Han samlar ihop en skara fredlösa och börjar bekämpa orättvisor med vapen i hand. Filmens klimax är en dramatisk räddningsscen vid galgen.

Nästa verk kom 1912: Robin Hood – Outlawed, i vilken Robin rekryterar ett band av följeslagare och räddar Jungfru Marian. I en annan brittisk film från samma år, In the Days of Robin Hood, gjorde man sig besväret att ta sig ut till vad som återstod av Sherwoodskogen och spela in scenerna på den påstådda platsen för hjältedåden.

Dessa de allra tidigaste filmerna var inte särskilt ambitiösa eller nyskapande. Av större betydelse var den film som bolaget Eclair producerade 1912 och släppte året därpå: Robin Hood. Detta var den första Hollywood-versionen av legenden, inspelad i Kalifornien. Ett centralt tema är kärlekstriangeln mellan Robin (Robert Frazer), Marian (Barbara Tennant) och Guy av Gisborne (Lamar Johnstone). Guy och sheriffen (Alec B. Francis) försöker fånga Robin Hood men misslyckas; på slutet benådas de fredlösa av kung Rikard. Den romantiska intrigen fick därmed en fast hollywoodsk grund att stå på.

Även en annan kalifornisk produktion såg dagens ljus 1913, bolaget Thanhousers Robin Hood. Förutom historien om Allan-a-Dale serveras publiken här den ryktbara bågskyttetävlingen och det lika berömda mötet mellan Robin Hood (William Russell) och den förklädde kungen – även detta teman som kunde, och skulle, varieras i det oändliga.