Tusentals så kallade remainers, britter som vill stanna kvar i EU, väntas under lördagen lufta sina krav på en ny folkomröstning om brexit. Demonstrationen i centrala London har parollen Put it to the people (ungefär Låt folket avgöra).

Arrangörerna anser att britterna återigen bör få säga sitt om brexit, att frågan inte enbart ska avgöras genom underhusets votering om skilsmässoavtalet från EU.