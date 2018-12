I slutet av augusti dog en snickare under ett slagsmål i Chemnitz i östra Tyskland. Offret, en tysk med kubansk far, hade stuckits ned av två eller tre asylsökande från Iran och Irak. Under dagarna därefter blev staden skådeplats för våldsamma demonstrationer mot en så kallad ”utlänningskriminalitet” eller till och med ”knivmigration”. Det hela organiserades av det högerpopulistiska partiet Alternative für Deutschland (AFD) tillsammans med flera öppet högerradikala grupper. De slogs mot motdemonstranter, gick till öppen jakt på mörkhyade människor, gjorde Hitlerhälsning och hotade journalister.