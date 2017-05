Demokrati och miljö på Riksteatern i höst

"Den sista föreställningen". Rikard Wolff sjunger Jacques Brels sånger från hans sista framträdande på Olympias scen i Paris, 1966. Turnépremiär 5 september i Umeå.

"Bernardas hus". Josette Bushell-Mingo och Tyst teater sätter upp Federico Garcia Lorcas klassiska familjedrama med många paralleller till samtiden. Sverigepremiär 5 september.

"Var är mitt hem". Skådespelaren Danjin Malinovic berättar i monologform om uppväxten i forna Jugoslavien och det brutala inbördeskriget. Hur lätt är det att starta ett liv i ett nytt land? är frågan som ställs. Turnépremiär 8 september i Olofström.

"Vi som bor här". En föreställning om biologisk mångfald med Martin Emtenäs och Stefan Sundström. Den bygger på insamlat material från varje spelort. Urpremiär 26 september i Nyköping.

"Dimensioner". En kärlekshistoria i parallella universum av regissören Carl Johan Karlson. Premiär 2 oktober i Karlskrona.

"Försvinnandet". Ett familjedrama om vad som händer när en i familjen drabbas av demens. I samarbete med Dalateatern. Turnéstart 2 oktober i Surahammar.

"Kinema". Fem cirkusartister utforskar det finska och hyllar Finlands 100 år av självständighet. I regi av koreografen Maksim Komaro. Turnéstart 2 oktober, Stockholm.

"Maken". Lena Mossegård dramatiserar Gun-Britt Sundströms "Maken". Om utmaningarna med att leva i par. Urpremiär 3 oktober i Nora.

"Bläck eller blod". Nyskriven musikal, som är ett samarbete med Örebro Länsteater. Urpremiär 15 oktober, Stockholm.

"Olydnad". 80-åriga Agneta ställer till med kalas – och önskar sig pengar att betala sina böter med. En pjäs utifrån lokala berättelser om olydnad. Urpremiär 25 oktober i Storuman.

"A line up". Musikalklassikern "A chorus line" har inspirerat koreografen Cristina Caprioli till denna dansföreställning om jakten på uppmärksamhet. En samproduktion mellan CCAP, Riksteatern, Norrlandsoperan, Regionteatern Blekinge-Kronoberg och Tanz im August/Hau Hebbel am Ufer, Berlin. Turnépremiär 14 oktober, Dansens hus, Stockholm.

"Beauty and the beast". En dansföreställning i format av en rockkonsert. Koreograferna Amanda Apetrea och Halla Ólafsdóttir gör saker på scenen som brukar vara förbehållet män. Turnépremiär 8 november i Linköping.