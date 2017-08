Sådana personer vill man se fler av i politiken. Foto: Ben Margot / TT

Det enda världen ogillar mer än ensidigt amerikanskt ledarskap, är inget amerikanskt ledarskap...” Jag hittar citatet i anteckningarna från en föreläsning 2013 på Stanford med Condoleezza Rice, som var utrikes- minister och innan dess nationell säkerhetsrådgivare åt president George W. Bush. Det hon sa då känns tyvärr alldeles för aktuellt nu.

Även om mycket i världen bara blir bättre, inte minst på grund av mer demokrati, frihandel, snabb teknik- utveckling och innovation, är det geopolitiska läget så spänt på många håll att man måste ha rejält med is i magen för att inte vara oroad. Den som känner sig bekymmersfri kan börja med att tänka på Nordkorea, Turkiet, Syrien, Gulfen, Ryssland och Venezuela.

Till listan kan vi också lägga de utmaningar vi har i Europa med populism och attacker mot demokratiska institutioner. Polska intellektuella har under sommaren jämfört dagens politisering av det polska rättsväsendet med situationen 1932. Obehagligt, även om det förhoppningsvis är för tidigt att säga hur det kommer att sluta.

Condoleezza Rice kom i våras ut med boken ”Democracy: Stories from the long road to freedom” (Twelve, 2017). Det är en djupdykning utifrån ett antal empiriska exempel i vad som krävs för att ett land ska kunna gå från ofrihet till frihet, från diktatur eller auktoritärt styre till demokrati. Utgångspunkten är att demokrati är en process och inte ett statiskt tillstånd.

Det finns inget enkelt recept, men det finns ett antal ingredienser som behövs för att demokratiska värderingar, beteenden och institutioner ska kunna få fäste och växa till. Demokratin är så mycket mer än bara fria val. Institutionernas betydelse kan inte nog understrykas, men fungerande institutioner bygger på att medborgarna har tilltro till dessa institutioner. Annars förlorar de snabbt sitt värde.

Det går heller inte att pådyvla ett land demokrati utifrån, men vad omvärlden gör och vilka krafter den stöttar, spelar roll. Det är en fröjd att läsa boken för den påminner om det intellektuella kapital som finns i USA, även om det är lätt att glömma bort från tweet till annan.

Rice, som växte upp i ett rasistiskt och segregerat Alabama på 1950- och 1960-talen, varvar personliga reflektioner och anekdoter från tiden som världens ledande diplomat med den kunskap och erfarenhet hon har med sig från akademin. På nittiotalet var hon prorektor för Stanford. I dag är hon dubbel professor där – både i global ekonomi och statskunskap. Hon började som expert på Sovjet-unionen och Östeuropa och har rört sig mellan akademi, diplomati och politik under hela sin karriär. Hon är dessutom en fantastisk pianist och bra golfare, i alla fall för någon som startade i 50-årsåldern. En riktig a-människa alltså! Sådana man gärna skulle se fler av i politiken.

Så vad av Rice erfarenheter och uppmaningar bör världen ta fasta på? Tja, boken är i någon mening ett argument för att göra nästan allting precis tvärtom utrikes- och säkerhetspolitiskt mot vad president Trump argumenterar för.