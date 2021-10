Demokraternas inbördeskrig hotar Bidens agenda

Scenen liknar inget annat. Skanderande aktivister riktar in sig på den demokratiska senatorn Kyrsten Sinema, som föreläser på ett universitet i hemstaten Arizona. Under en paus jagar de in henne på en toalett och försöker övertala henne att stödja presidentens ”mjuka” infrastrukturpaket, enligt en video organisationen Lucha (Living United for Change in Arizona) lagt ut på Twitter.

”Sinema har visat noll intresse för sina väljare eller för att möta sina kollegor på halva vägen när det gäller avgörande lagstiftning”, säger ledarna för Lucha, Tomas Robles och Alejandra Gomez, i tv-kanalen ABC för att förklara tilltaget.