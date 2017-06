Delta bryter sponsoravtal efter Trump-hån

Delta Air Lines bryter sponsoravtal med The Public Theater. Arkivbild. Foto: Joan Marcus/The Public Theater/AP

Flygbolaget Delta Air Lines bryter sitt sponsoravtal med "Julius Ceasar", en av årets utomhusproduktioner i sommarevenemanget Shakespeare in the Park i Central Park i New York, USA.

Anledningen är att gestaltningen av den romerska kejsaren påminner alltför mycket om USA:s president Donald Trump. I pjäsen är Ceasar en blondhårig mäktig man, iklädd affärskostym och en pin med motiv av en USA-flagga. Samtidigt går frun Calpurnia runt i designkläder och pratar med en slavisk brytning, vilket påminner om Trumps fru Melania.

Delta säger att pjäsen, som drivs av The Public Theater, inte överensstämmer med flygbolagets värderingar. Bolaget kallar den smaklös, bland annat med hänvisning till en scen där Ceasar blir knivhuggen till döds.

Regissören säger att pjäsen inte förespråkar våld gentemot någon enskild person.