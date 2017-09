Delaneys trippel gav ny dansk seger

Danmarks Thomas Delaney har fått jubla åt tre mål på två matcher. Foto: Jens Dresling/Ritzau/TT

Danmarks fotbollslandslag har fått en bra start på VM-kvalhösten.

Det gäller inte minst mittfältaren Thomas Delaney, 26 år på söndagen. Han hade inte gjort ett enda mål på 17 landskamper inför samlingen men står nu på fyra.

Det första gjorde han i 4–0-segern mot Polen på Parken i Köpenhamn.

Mot Armenien på bortaplan slog Delaney till med en trippel.

Werder Bremen-spelaren nickade in kvitteringen till 1–1, borrade in 3–1 från distans och skarvade in 4–1 – vilket blev slutresultatet i Jerevan – med huvudet. Tottenhammittfältaren Christian Eriksen, som var inblandad i samtliga fyra mål mot Polen, satte 2–1 på frispark.