Dejtandet i tv hotas av distanseringen

– De flesta formaten går ut på att folk ska mötas fysiskt och i förlängningen ligga med varandra. Det blir svårt om man vill vara ett gott föredöme, säger Sara Martinsson, journalist.

Svenska "Bachelor" pausas under 2020 på grund av reseförbudet, då programmet vanligtvis spelas in i ett varmt land under våren och sänds i tv under hösten. "Paradise hotel", som filmas i Mexiko, har en färdiginspelad säsong som kommer att visas i höst men har inga nya säsonger inplanerade just nu.