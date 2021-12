Decembernotan uppemot 4 000 kronor dyrare

Sällan har väl elektriciteten stått i sådan fokus. Just i dagarna är det visserligen närmast rea, men det har verkligen inte gällt över december som helhet. Prisrekorden har haglat under höst och vinter. I förra veckan slogs alla tiders svenska prisrekord med över fyra kronor per kilowattimme (kWh) i snitt över dygnet i södra Sverige, vilket kan jämföras med vad som tidigare ansågs normalt, kanske runt 50 öre per kWh.

Men den absoluta merparten av de som har rörligt elpris betalar ett snittpris över månaden, inte dygns- eller timpriser. Nu är december i det närmaste över. TT har räknat fram det genomsnittliga priset över månaden som då landar på cirka 196 öre per kWh, enligt spotpriset i södra Götaland på elbörsen Nordpool som är det som styr elhandelsbolagens prissättning.