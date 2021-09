Debutanter hoppade in i Europatoppen

Sverige har fyra debutanter på plats i EM i Riesenbeck, de går på fyra ben och stannar gärna till vid den morotsfyllda snackbaren bredvid arenan.

Charlie (Catch Me Not S), Casquo (Blue), Kalinka (van de Nachtegaele) och Ermindo (W) är inte alls lika rutinerade som sina ryttare, men imponerade ändå under lagtävlingen.