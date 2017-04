Debatt: Världskulturmuseerna måste prioritera sina samlingar

Kulturminister Alice Bah Kuhnke tillsammans med Ann Follin, chef för Statens museer för världskultur. Foto: Bertil Ericson/TT

Samtidigt som Ann Follin skriver att hon satsar på kunskap har personalen fått besked att de planerar att samarbeta med en reklamfirma inför höstens utställning på Östasiatiska. Reklambyrån heter Bloomy och är även Miljöpartiets huvudbyrå.

Notera: museidebatten startade med att jag anklagade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) för att förvandla museerna till pr-byråer. Det vore dock bara en i mängden av ansträngningar att sidsteppa och marginalisera intendenternas sakkunskap.

I Ann Follins nya chefsgrupp har ingen dokumenterade kunskaper om Östasien eller Medelhavsländerna. Ekonomi betyder hushållning och det är konstigt att Follin säger att budgetläget är ansträngt och sedan anser sig har råd att rädda kulturarvet i Syrien och Irak, något museet saknar kompetens för.

Annons X

Ett museums kärnverksamhet är samlingarna, prioritera det!

Det är bra att Follin nu rekryterar intendenter, eftersom det aldrig funnits färre inom Världskulturmuseerna. Men det är en oroande signal att repatrieringskunskap efterfrågas. Ofta är det museerna själva som provocerar fram repatrieringskrav, som Världskulturmuseernas skandalösa hantering av Paracas-textilierna i Göteborg visar – där ”tycka synd om”-argument och total brist på historisk insikt gjorde att de skickades tillbaka till Peru.

I vissa fall har repatriering inneburit att föremål förstörts, som den gamla totempålen från Etnografiska.

Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Jag godkänner SvD:s användarvillkor samt SvD:s personuppgiftspolicy. Anmäl dig här

Världskulturmuseerna utmärker sig på fel sätt även internationellt sett, som Tiffany Jenkins skriver i sin rättmätigt hyllade bok ”Keeping their marbles – how the treasures of the past ended up in museums … and why they should stay there”. Juridiken om repatriering är inte särskilt komplicerad. Vad som krävs är sakkunskap om samlingarna, alltså områdesintendentens kunskap.