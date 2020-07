Komediserien "Dead to me" får en tredje säsong, som samtidigt blir den sista. Det meddelar Netflix, skriver The Wrap.

Liz Feldmans mörka komediserie kretsar kring Jen och Judy, spelade av Christina Applegate och Linda Cardellini, som lär känna varandra i en terapigrupp efter att ha förlorat sina män. Serien hade premiär på Netflix i maj förra året och säsong två släpptes i maj i år.