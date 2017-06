De vann priser på Denniz Pop Awards

Max Martin är en av de jurymedlemmar som utser vilka som ska prisas på Denniz Pop Awards. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

Under lördagen presenterades årets vinnare av Denniz Pop Awards. Hederspriset för årets internationella framgång fick till låtskrivarna SHY Martin och SHY Nodi. Duon har bland annat skrivit låtar som Kygo och Ellie Gouldings "First time" och Chainsmokers "All we know".

Priset för årets producent/låtskrivare gick till Agrin Rahmani som ligger bakom den svenska artisten Léon.

I juryn sitter bland andra Max Martin, Tove Lo, Laleh och Andreas Carlsson.

Denniz Pop Awards startades till minne av producenten och låtskrivaren Denniz Pop. Varje år delar stiftelsen ut priser till nya talanger och stora succéer som alla bidragit till det svenska poparvet.