De vann Michael Nyqvist-priserna

Skådespelaren Vicky Krieps ("Phantom thread", "The girl in the spider's web") och Arabiska Teatern i Stockholm är de första mottagarna av Michael Nyqvist foundation award. Det är en internationell utmärkelse för att hylla skådespelarkonsten och människor som verkar i skådespelaren Michael Nyqvists anda.

Priserna delades ut på torsdagskvällen på Confidencen vid Ulriksdals slott i Stockholm. Ceremonin leddes av den amerikanska skådespelaren Anthony Edwards, som också sitter i styrelsen för stiftelsen.