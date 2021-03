Blod, grodor, löss, vilda djur, boskapspest, böldpest, hagel, gräshoppor, mörker och de förstföddas död.

Dessa var de tio plågor som Gud i tur och ordning skickade över Farao och hans folk i Egypten, när han inte ville släppa Israels folk från slaveriet. Först förvandlades vattendragen till blod. Sedan översvämmades landet av grodor, löss och vilda djur. Därefter drabbades all boskap av sjukdom. Gud skickade böldpest, oväder, gräshoppeinvasion och solförmörkelse. Till sist lät han döda alla förstfödda barn i egyptiska familjer. Not so najs, som ungarna säger. Hur förklarar man bibliska historier innehållande sådana förfärligheter?