Visst har det gått långt för Daniel Birnbaum sedan han extraknäckte på Café Piccolino i Kungsträdgården under tidigt 1980-tal. Men inte hade man kunnat ana att curatorn, filosofen, konstkritikern och museimannen skulle bli digital och ge sig in i virtual reality-branschen. Men det är just vad Birnbaum, tillika romandebutant i höst, tillkännagav i ett pressmeddelande 10 juli, dagen för hans 55:e födelsedag.