SEB har senaste tiden pressats av oro för att banken ska dras in djupt i den baltiska penningtvätt som skakar Danske Bank och Swedbank. På onsdagen kom Uppdrag Granskning så med uppgifter om att stora summor kopplade till bland andra den så kallade Magnitskijaffären passerat via SEB. På just det området klassas SEB till och med som värre än Swedbank. Under förmiddagen följde TT dessutom upp med en lista på en rad andra tvivelaktiga kunder.

Men den dramatiska kursnedgången uteblev på onsdagen, eftersom börsen tagit ut de dåliga nyheterna på förhand. Redan när det kom fram att SEB fått frågor från tv-programmet den 15 november rasade kursen. På onsdagen blev reaktionen den motsatta och aktien gick upp kraftigt. Både på tisdagskvällen och onsdagsmorgonen kom SEB också med besked som tolkades som lugnande av aktiemarknaden.