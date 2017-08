De sover på balkongen året runt

Styrk och Vinjar har sovit ute sedan oktober förra året. Deras mamma och pappa är skilda, men bröderna sover utomhus på båda ställena. Foto: Stig B. Hansen

SvD Junior – tidningen för barn och unga Denna artikel är hämtad ur SvD Junior, Svenska Dagbladets nyhetstidning för barn och unga. Läs mer om Junior här!

De flesta går in när de ska gå och lägga sig. Så är det inte för bröderna Vinjar och Styrk. De går ut, även om det är vinter. I vintras var det 20 minus, också då sov de utomhus.

– När det är kallt har jag en sovsäck som tål 40 minusgrader närmast kroppen. Utanpå den har jag en som är tunnare, ­berättar Styrk.

– Jag använder extra ullkläder, och så har vi på oss mössa, halsduk och vantar, säger lillebror Vinjar.

Har ni inget rum inomhus?

– Jodå, säger killarna och ler.

De har rum och sängar, men vill hellre sova utomhus.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Tandborstning inomhus, innan det bär ut på balkongen. Foto: Stig B. Hansen

Från sovplatsen på balkongen kan man höra billjud från motorvägen. Men bröderna har vant sig vid det höga ljudet från trafiken och berättar att de sover gott.

– Det är mer oljud på våren när fåglarna börjar kvittra. Och en gång hade en granne en fest på sin balkong. Då blev det lite svårt att sova, säger Styrk.

Det var i oktober förra året som ­deras mamma kom med förslaget att killarna skulle testa att sova en natt på ­balkongen.

Även om syskonen tyckte att förslaget lät lite konstigt, visade det sig att det var bra. För Vinjar och Styrk vill inte flytta in igen i första taget. Styrk säger att han aldrig ska ­flytta in igen, medan Vinjar överväger om han ska flytta in under nästa år någon gång. De enda nätterna killarna har sovit inomhus är om de sovit över hos ­vänner.

– Då känns det lite konstigt att sova inne, men det går bra, säger Vinjar.

När Styrk och Vinjar har kompisar på besök som ska sova över får de själva välja om de vill sova inne eller ute. Hittills har alla valt att sova ute.

Vad är det bästa med att sova ute?

– Den friska luften, säger Vinjar.

– Jag tycker bäst om att ligga och titta på stjärnorna. Jag har hittat en som jag döpt till Styrk 2, berättar Styrk.

Glöm inte gosedjuren om du ska sova på balkongen, tipsar Vinjar och Styrk. Foto: Stig B. Hansen

Och vad är det sämsta?

– Det finns egentligen ingenting som är dåligt, säger Vinjar.

Men Styrk håller inte riktigt med. De ligger nämligen så att han har sin lillebrors fötter i närheten av sitt huvud.

– Ibland sparkar han mig i ansiktet, det är det värsta.

Solen går ner över Oslo, och Vinjar och Styrk är nattklara. De går ut för att lägga sig på balkongen, ännu en natt.

– Jag brukar ligga och tänka på hur fritt mitt liv ska bli när jag är färdig med skolan, säger Styrk.



Vill du också sova ute? Vinjar och Styrk tipsar! Tycker du att det för ljust? Använd en ögonmask! Blir du kall om fötterna? Gnid tårna eller ta på sockor. Ta med dig gosedjur – viktigt! Lägg kuddar på golvet så slår du dig inte om du råkar ramla ur sängen. Är det väldigt kallt kan du krypa i sovsäcken inomhus och sedan hoppa ut på ­balkongen. På sommaren, när det är ljust sent på kvällarna, brukar Vinjar ha en ögonmask för att kunna somna.