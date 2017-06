De sommarvikarierar hos SvD Ledare

Foto: Lars Pehrson

Namn: Lydia Emma Margareta Wålsten Bodén. Nästan lika långt som Pippi Långstrumps.

Jag är: Tjänstledig över sommaren, men annars kommunikationschef på den liberala tankesmedjan Timbro.

Vad jag har gjort tidigare: Konsult på Kreab, sedan ansvarig för energi- och miljöfrågor på Timbro. Utbildad vid JMK och NYU i New York.

Senast lästa bok: Gränslösa av Carolina Neurath. Omöjligt att inte tänka på personerna runt Allra-skandalen.

Bästa bok: Allra käraste syster av Astrid Lindgren med Hans Arnolds illustrationer. Fint om den fantasi som drabbar ensamma barn.

Bästa film: Me and You and Everyone We Know av Miranda July och Aftershock av Feng Xiaogang, som handlar om jordbävningen i Kina på sjuttiotalet som tog en halv miljon människors liv.

Musikminne för livet: Rufus Wainwright i Filadelfiakyrkan i Stockholm 2010 som spelade en magisk version av sin mors, sångerskan Kate McGarrigles, låt “Walking song” när hon just gått bort. Den handlar om värdet i att gå bredvid samma person genom livet.

Bästa resmål: Bretton Woods, New Hampshire. Politisk historia, vackra vyer, svenskt klimat. Och hög The Shining-faktor på det historiska hotellet Omni Mount Washington Resort.

Får mig att skratta: Motionerna till Miljöpartiets kongress, varje år. En 10-årig favorit är att vi "måste börja se fiskar som enskilda individer" (2007/08:MJ242).

Får mig att bli arg: Politiska krafter som i praktiken undergräver sig själva. Feminister som inte vill låta kvinnor bestämma över sina kroppar. Konservativa som motarbetar familjebildning.

Största inspiration: Lars Tobisson. Istället för att acceptera det kulturella främlingskap han kände till sitt land gav han sig ut på en trettioårig förändringsresa med en fungerande ideologisk kompass i handen. Var finns motsvarande person inom partiet idag?

Favoritfärg: Rosa

Här äter jag helst jobblunch: Där brödkorgen känns värdig och där människor från landet äter dyrt, till exempel Riche.

Vad jag tänker skriva om i sommar: Det svenska klassamhället, inte bara den nya underklassen bland invandrare, utan också den gamla innerstadsklassen i billiga hyresrätter som aldrig utmanats på riktigt.

Varför jag vill skriva i SvD: Om socialismen är en zombie, är ledarsidan Daryl i Walking Dead. En krass men varm person som du vet alltid kommer vara den sista fronten. Sedan är jag utbildad journalist, och SvD:s ledarsida blir alltmer nyhetsledande. Vill man tipsa mig om oegentligheter under sommaren är man välkommen att höra av sig till lydia.walsten@svd.se .