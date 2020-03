De som stänger snabbt kan öppna igen fortare

Under det tidiga 1980-talet bodde jag i New York. En av höjdpunkterna under veckan var att på söndagsmorgonen traska ut och köpa NY Times och sedan återgå till sängen och en kopp te, och bläddra igenom den tegelstenstjocka tidningens alla bilagor.

En av bilagorna var NY Times Magazine, ungefär tio gånger så stor som SvD:s A Perfect Guide. En söndagsmorgon 1981 handlade en av artiklarna i magasinet om att många unga män, alla homosexuella, hade dött i en sjukdom som läkarna kallat aids. Man bedömde dock inte det var någon risk för andra grupper i samhället att bli smittade av den fruktansvärda sjukdomen.