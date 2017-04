”De som skjuter i skolor bör få dödsstraff”

”Jag litar inte på vårt rättssystem”

Gatumusikanten Daryl Minafee. Foto: Pontus Höök

Daryl Minafee är hobbymusiker och spelar ”My heart will go on” från Titanic på en av Little Rocks huvudgator.

– Jag är normalt för dödsstraff, men jag litar inte på vårt rättssystem. Jag tror vi har ihjäl människor som är oskyldiga, säger han i en paus mellan låtarna.

– Det kanske har blivit lite bättre nu med DNA-tester, då är vi kanske lite mer säkra. Men jag tror fortfarande att vi dödar oskyldiga.