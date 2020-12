En träffsäker formulering gjordes av Amanda Sokolnicki på DN apropå Sveriges höga dödstal: ”Strategin var tydligen bra – det var svenskarna som var problemet”. För de som styr verkar anse att strategin har fungerat som tänkt, förutom när den inte har fungerat som det var tänkt. Eftersom folk inte har betett sig i enlighet med strategin.

Coronakommissionen fastslår nu att den allmänna samhällsspridningen har varit avgörande för att smittan har tagit sin in på landets äldreboenden. Det går alltså inte, som regeringen tidigare har försökt, att isolera dödstalen till att säga att vi har ett problem med äldrevården. Stefan Löfven hade helt enkelt fel, när han i maj på en pressträff med internationell press sade: ”The casualties in Sweden is mostly on elderly homes and the older people. That has nothing to do with people walking in the city.” (Expressen-TV 16/5)