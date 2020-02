Sverige och migrationen under 2000-talet är en hisnande historia om ett land som var prästens lilla kråka, och slank än hit, än dit, ända tills hon for ner i diket. Det var inte många år sedan en ledarskribent på denna sida fick vass kritik för användningen av begreppet no go-zoner. Nuförtiden hemställer lokala politiker om få hela kommuner listade som utsatta områden, i desperata försök att stänga dörrarna för fler nykomlingar.

Signalerna från politikerna har blinkat så kraftigt och i så olika färger att det närapå framstått som ett fyrverkeri. Stefan Löfvens Mitt Europa bygger inga murar-tal på Medborgarplatsen liksom Fredrik Reinfeldts Öppna era hjärtan är modern politisk historia. Parallellt med detta Anders Ygemans övertydliga armbågsbjudning genom tv-sänt provliggande av tältsängar som en motsignal till de delar av omvärlden som stått i begrepp att lämna allt de ägt till de smugglare som sålt resor till landet av mjölk och honung.