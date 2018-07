Kanadensiska Alessia Cara slog igenom 2015 med hitlåten "Here" som hon skrev efter att ha varit på en stökig ungdomsfest och bara velat gå hem och prata känslor, i stället för att dricka, dansa och mingla.

I dag är hon Grammyprisad och har toppat radiolistan i Sverige med låtar som "Scars to your beautiful" och "How far I’ll go" från disneyfilmen "Vaiana". Men trots framgångarna säger sångerskan att hon fortfarande är samma lugna tjej, som på den där festen för över tre år sedan.