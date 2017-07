Semestertider och schemat är fullbokat: charterresor, grillkvällar, fotbollsmatcher och skärgårdsturer. Nu kommer forskningsstudier som pekar på att vi ska göra precis tvärtom om: ingenting alls.

Michael Guttridge – psykolog med fokus på arbetsmiljö – förklarar:

– Att slösa bort vår tid handlar om att ladda batterierna och sortera sinnet, säger han. Att ta dig tiden att vara fullständigt oproduktiv gör dig bättre på ditt jobb.

Även aktiviteter som ska vara en belöning – att kolla på film, motionera eller gå ut och äta middag – kan tyngas av ett ansvar. Michael Guttridge berättar att han mött företagsledare som kollat film med snabbspolning för att snabbare få vilostunden överstökad.

Alex Soojung-Kim Pan, författare bakom boken Rest: Why you get more done when you work less, skriver att ikoner som Charles Dickens, Gabriel García Márquez och Charles Darwin hade lugna arbetsscheman och arbetade max fem timmar per dag. Det är när hjärnan tillåts vila som vi både återhämtar oss och blir mer kreativa.

– ”Bortslösad tid” är inte bara nyttigt, det är fullständigt nödvändigt för oss, säger doktor Guttridge.