De offrar sina liv för yttrandefriheten i Kambodja

Den 13 juli 2016, tre dagar efter mordet på regimkritikern Kem Ley, hedras han under en begravningsceremoni. Foto: Heng Sinith / TT

Den sjunde augusti 2015 tryckte den 25-årige studenten Kong Raya på ”post”-knappen för att uppdatera sin Facebookstatus. Han förstod inte då vilka konsekvenserna skulle bli. Kanske visste han inte ens riktigt vad det han hade skrivit betydde.

Hans statusuppdatering löd ungefär: “Vågar någon starta en färgrevolution med mig? En dag, i framtiden, kommer jag att starta en färgrevolution för att förändra regimen i Kambodja, och även om jag fängslas eller dödas för det, kommer jag att göra det.”

Några veckor senare skulle hans Facebookstatus skicka honom i fängelse. Hans inlägg dök upp som en skärmdump på den regeringsvänliga webbsidan Fresh News, och kort därefter, den 24 augusti, blev han arresterad av polisen när han kom till universitetet på morgonen.

Nu verkar varje ung kambodjan finnas på Facebook. 2010 hade endast 320 000 av Kambodjas invånare tillgång till internet, men bara tre år senare hade antalet ökat till 3,8 miljoner. 1,76 miljoner har ett Facebookkonto och tusen nya användare ansluter sig varje dag. Det är tillgången till billiga smartphones och utbyggnaden av de mobila nätverken som möjliggjort den dramatiska utvecklingen. Detta har helt förändrat den politiska kartan.

Människorättsorganisationen LICADHO skriver i rapporten ”Going offline? The Threat to Cambodia’s Newfound Internet Freedoms” att sociala medier numera är den enda arenan för att fritt uttrycka sina åsikter i Kambodja. Rapporten släpptes i maj 2015, tre månader innan Kong Raya arresterades.

Kambodjas formella presslagar är på pappret förhållandevis liberala och media har till synes åtnjutit förhållandevis stor frihet jämfört med flera grannländer. Samtidigt har traditionella medier över tid blivit alltmer begränsade i sin rapportering.

Journalister har genom åren blivit hotade, ställda inför rätta eller till och med mördade för att de överskridit osynliga gränser. Självcensuren är omfattande.

Bland etermedierna är regimens kontroll nästan total. Det finns elva tv-kanaler i Kambodja, alla är på något vis knutna till regimen – både de statliga kanalerna och de privata. När oppositionspartiet CNRP i förhandlingar med premiärminister Hun Sen 2014 försökte få en licens för att skapa en egen tv-kanal, hindrades de på olika sätt trots en överenskommelse med det styrande partiet CPP.

Radion domineras också av regimtrogna kanaler, men här finns några kraftfulla undantag. Voice of Democracy är en inhemsk kanal som inte är rädd för att låta oppositionens representanter komma till tals eller för att rapportera från viktiga händelser som på något sätt kan vara kritiska mot regimen.

Det var i det nationella valet 2013 som kraften hos sociala medier blev uppenbar. Trots att oppositionen var totalt utestängd från rapporteringen i etermedierna fick de igenom sitt budskap på sociala medier, där många aktivister, oppositionspolitiker, munkar och vanliga privatpersoner bildade opinion och delade information.

Den politiska debatten vitaliserades och engagemanget ökade, inte minst bland de unga förstagångsväljarna som också var den första efterkrigsgenerationen. Valresultatet kom som en chock för det styrande CPP. CNRP vann valet i landets ekonomiskt viktiga och centrala provinser, inklusive Phnom Penh. Men CPP tog ändå hem valsegern – en valseger som präglats av anklagelser om grovt valfusk.

CNRP har trots valframgången inte lyckats dra så stor politisk nytta av den nya situationen. Regimen har både genom politiskt motiverade åtal och öppet våld saboterat CNRP:s arbete. CNRP-ledaren Sam Rainsy valde 2015 att gå i exil för att undgå rättegång och CNRP-ledamöter i parlamentet har till och med misshandlats i fullt dagsljus av medlemmar ur Hun Sens livgarde. Flera har fängslats på godtyckliga grunder.

Andra röster har blivit allt viktigare för att skapa förståelse och insikt i de verkliga problemen i landet. Kem Ley, en storväxt, lågmäld men också humoristisk medelålders man, blev mångas uttolkare av den kambodjanska samtiden. Fram till valet 2013 var han ganska okänd. Han arbetade med utvecklingsfrågor och utvärderade biståndsprojekt, samtidigt som han reste runt i landet, pratade med vanligt folk och kommunicerade sina observationer om landets tillstånd på Facebook.

Kem Ley drog givetvis till sig regimens uppmärksamhet. När den London-baserade organisationen Global Witness i en rapport visade hur Kambodjas näringsliv kontrollerades i detalj av premiärminister Hun Sen och hans familj, kommenterade Kem Ley detta i radio på sitt vanliga öppna sätt.

I Voice of America den 8 juli 2016 sa han: “Den här rapporten visar bara det som är officiellt registrerat. Men om vi ser det hela som en fiskdamm, så ser vi just nu bara de fiskar som hoppar upp ur vattnet. Och det är mycket möjligt att det finns många fler fiskar under ytan.”

Två dagar senare, den 10 juli 2016 sköts Kem Ley ihjäl på en bensinstation i centrala Phnom Penh av en gärningsman som många tror var lejd av regimen. Mördaren, som greps direkt efter dådet, kallade sig Chuob Samlab (vilket betyder "Möta Döda") och påstod inför polisen att Kem Ley hade varit skyldig honom 3000 dollar. Det motivet var det ingen som tog på allvar. Inte ens den misstänkte mördarens hustru trodde på det.

Chuob Samlab, eller Oeut Ang som han senare identifierades som (inte av polis utan av unga aktivister som fann honom via Facebook), var en typisk torped som aldrig hade haft några 3000 dollar att låna ut. Tusentals bestörta människor samlades direkt vid mordplatsen och så snart brottsplatsundersökningen var genomförd tog de Kem Leys kropp och bar den till hans hem.

När mördade Kem Ley fördes till den sista vilan i sin födelseby några mil sydost om Phnom Penh, följdes han av uppemot 100 000 människor. Foto: IBL

När Kem Ley 15 dagar senare fördes till den sista vilan i sin födelseby några mil sydost om Phnom Penh följdes han av uppemot 100 000 människor. I tv uteblev rapporteringen i stort sett helt. Men hemma hos folk pratade man om de väldiga folkmassorna som visades i klippen på Facebook. För många vanliga människor var det en förtvivlad stund. Kem Ley själv hade anat vad som skulle kunna hända honom: ”Om jag dör, torka era tårar och fortsätt framåt.”

Drygt ett halvår efter mordet på Kem Ley gör sig spänningarna inför det förestående valet allt mer påminda i Kambodja. Februari har varit dramatisk. Det styrande partiet CPP ser ut att definitivt ha tappat greppet om opinionen. Kem Ley har följts av andra betraktare som uttrycker vad många människor tänker om regimen.

Den mest framträdande, Kim Sok, fängslades i slutet på februari. Ungefär samtidigt påbörjades rättegången mot Kem Leys mördare, men få tror att den skall bringa de ytterst ansvariga inför rätta.

Kambodja står i detta politiska kaos också inför enorma utmaningar, med växande sociala och ekonomiska spänningar där mänskliga rättigheter är alltmer satts på undantag. Idag sitter 27 personer fängslade på oklara grunder. Människorättsaktivisten Tep Vanny, som har fått pris av Hillary Clinton i New York, har precis blivit dömd igen till 2,5 års fängelse.

När studenten Kong Raya släpptes ur fängelset den 22 februari 2017, lovade han att fortsätta sin kamp för det fria ordet. Foto: Photo courtesy LICADHO

När Kong Raya släpptes ur fängelset Prey Sar efter 18 månader den 22 februari, möttes han av sina föräldrar, lärare, vänner och media. Han hade svårt att hålla tillbaka tårarna när han pratade med journalisterna. Men han talade tydligt och med stark auktoritet: ”Om jag var femtio procent hängiven att tala ut innan jag hamnade i fängelset, så är jag hundra procent hängiven nu. Nu har jag varit i fängelse och jag är inte rädd längre.”

Scenerna när han sedan gråtande omfamnade sina föräldrar är rörande. En i grunden ganska oskyldig Facebook-post, som vem som helst av oss skulle kunna skriva i frustration, har skapat en ny frontfigur i kampen för rättvisa och rätten att delta i det politiska samtalet.

Jens Rosbäck har under flera år arbetat med mänskliga rättigheter och demokratifrågor i Kambodja.

Texten publiceras i samarbete med nättidskriften Dissidentbloggen som ges ut av Svenska PEN. Idag publiceras ett temanummer om Kambodja på www.dissidentblog.org/sv"