Han är död men hans viktiga insikter lever Foto: FOTO: GUNNAR LUNDMARK

The Guardians ”long read”-artiklar är för det mesta mycket läsvärda. Nyligen ägnades en sådan lång artikel åt vad som kallades ”The New Optimists” dvs de nya optimisterna. Härmed avses Matt Ridley, Johan Norberg, Hans Rosling och en hel del andra.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Artikeln är mycket läsvärd och som allt The Guardian publicerar finns det inte bakom en paywall – även om åtminstone jag regelbundet ger bidrag till The Guardian-stiftelsen för att verksamheten (rysligt förlustbringande hittills) ska kunna fortsätta.

Att artikelförfattaren Oliver Burkeman själv inte hör till de nya optimisterna framgår ganska tydligt, men artikeln lyfter dock på ett ganska hedervärt sätt fram både argument för och emot det faktum att vi aldrig levt i en så bra värld som idag.

Annons X

Det mest träffande motargumentet levereras av David Runciman, politikprofessor i Cambridge, som säger att världen är skörare än vad de nya optimisterna hävdar. Ja, så kan det vara men egentligen tycker jag att främst Runciman men också Burkeman missar själva poängen med det Ridley, Norberg och andra säger.

Oxford-ekonomen Max Roser har påpekat att den viktigaste nyheten varje dag de senaste 25 åren är denna:

“NUMBER OF PEOPLE IN EXTREME POVERTY FELL BY 137,000 SINCE YESTERDAY”

(Antalet människor som lever i extrem fattigdom har fallit med 137 000 sedan igår.)

Jag har varit journalist sedan 60-talet så jag har i ett ganska ansenligt antal år upplevt hur mediebilden av framtiden alltid präglats av mörker, oro, svartsyn, överdrivna risker etc.

Vad ”de nya optimisterna” gör – och gör på ett excellent sätt – är att de bidrar med en motbild som bidrar till att nyansera föreställningarna om framtiden.

Det gör de alldeles rätt i – och jag hoppas både att de fortsätter och att de får än större medieutrymme.

Det finns alltid på tok för mycket skrämselpropaganda och inte minst långa rader av så kallade vetenskapsmän som med energi blandar samman korrelation och kausalitet.

Och som därigenom lockar medierna till falsk nyhetsrapportering.